Lombardia: Locatelli, centro di ippoterapia “Onlus Santanaga”, Regione sostiene attività sportive, formative e inclusive

- L'assessore regionale alla famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità, Alessandra Locatelli, ha visitato oggi a Cantù (CO) il Centro di riabilitazione equestre “Onlus Santanaga”. "Ho avuto l'occasione di conoscere una bellissima realtà - ha spiegato l'assessore - che da anni si occupa di rieducazione e riabilitazione delle persone con disabilità attraverso l'ippoterapia. La riabilitazione equestre, nello specifico ha lo scopo di offrire alla persona con disabilità la possibilità di attivare e potenziare le funzioni adattive e di facilitare un adeguato inserimento nel contesto sociale". "Il lavoro degli operatori - ha aggiunto Locatelli -, tutti altamente qualificati, permette oggi alla Onlus Santanaga di seguire ben 120 persone che, attraverso questa pratica ludico-sportiva, hanno ottenuto dei grandi benefici. Una realtà di eccellenza come questa, che ora sarà ampliata, merita di essere valorizzata". "Oltre a portare agli operatori uno speciale ringraziamento da parte di Regione Lombardia per lo straordinario lavoro svolto a servizio delle persone più fragili - ha sottolineato l'assessore - ho confermato il mio impegno e quello dell'istituzione regionale a sostenere e a valorizzare progetti di alto livello che integrino attività sportive, formative e inclusive, soprattutto a contatto con la natura e gli animali, che come dimostrato da numerosi studi apportano alle persone con disabilità grandissimi benefici sia dal punto di vista psicomotorio che relazionale". (Com)