- Su richiesta delle Autorità, con riferimento alle dichiarazioni riportate da alcune agenzie di stampa circa l’interessamento di A2a a portafogli rinnovabili, A2a precisa che è interessata solo a investimenti con quote di maggioranza che consentano il consolidamento dell’Ebitda. In questo momento, in particolare, non c’è alcun dossier aperto su portafogli rinnovabili e nello specifico su Alerion. (Rem)