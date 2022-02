Lega: Cecchetti, atti vandalici contro sezione Voghera (Pv), da mesi in Lombardia siamo nel mirino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Purtroppo un'altra sezione della Lega è stata devastata da vandali ignoti. Stavolta è toccato alla sezione di Voghera, due settimana fa era toccato a quella di Melegnano, e prima ancora a troppe nostre altre sedi in ogni provincia lombarda". Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier sottolineando che "succede una volta ogni due settimane, succede perché intorno a queste violenze ai danni delle sedi della Lega regna un silenzio assordante. Solidarietà e vicinanza ai nostri militanti e sostenitori vogheresi, personalmente posso solo ripetermi: questa violenza rischia di essere una non notizia, per l'inquietante frequenza di questi attacchi. Le nostre sezioni sono da sempre un luogo di democrazia, aperte a tutti, ma ormai sono oggetto di violenza politica continua". (Com)