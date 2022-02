Veneto: l’area Padova-Treviso-Venezia-Rovigo Capitale della Cultura d’Impresa 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima volta a livello nazionale un’area vasta diffusa è stata proclamata Capitale della cultura d’impresa. L’assegnazione del titolo il 6 novembre scorso da parte della Commissione di valutazione di Confindustria ha premiato il progetto unitario di Assindustria Venetocentro (Padova e Treviso) e Confindustria Venezia-Rovigo. Il riconoscimento è arrivato per l’eccezionalità storica, culturale e manifatturiera di questa realtà territoriale, cuore di quella che un tempo fu la Serenissima e che negli anni ha scalato le classifiche nazionali ed internazionali per gli indici economici, sociali, turistici e ambientali (Pil oltre 80 miliardi, 13 milioni di visitatori). Ora si entra nel vivo con la presentazione del dossier, che avverrà martedì 15 febbraio alle 11.30 a Palazzo Giacomelli di Treviso. Interverranno i presidenti Leopoldo Destro (Assindustria Venetocentro - Imprenditori Padova Treviso) e Vincenzo Marinese (Confindustria Venezia - Area metropolitana di Venezia e Rovigo), la vice presidente di Confindustria Maria Cristina Piovesana, il residente del Gruppo tecnico cultura Confindustria Antonio Alunni e Daniele Marini dell’Università di Padova, responsabile scientifico del progetto. I promotori la ritengono una grandissima opportunità per tutto il Veneto e per l’Italia per dimostrare che è dai territori della cultura d’impresa che può davvero partire la rinascita e il pensiero di una ‘nuova modernità’.(Rev)