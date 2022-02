Usa: il tasso d’inflazione sale al 7,5 per cento, mai così alto da 40 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inflazione continua ad accelerare negli Stati Uniti: a fine gennaio i prezzi sono aumentati del 7,5 per cento rispetto a un anno prima, un livello mai raggiunto negli ultimi 40 anni. Lo indicano i dati del dipartimento del Lavoro, pubblicati oggi 10 febbraio. L’indice dei prezzi al consumo è salito nel mese di gennaio dello 0,6 per cento, così come l’inflazione di base (che esclude dal computo i prezzi più volatili, come quelli del carburante e dei prodotti alimentari). A trainare il tasso d’inflazione sono, in particolare, i prezzi di auto, prodotti per la casa ed elettrodomestici. Gli economisti si aspettano una normalizzazione dell’inflazione nei prossimi tempi, man mano che le imprese si adatteranno agli squilibri di domanda e offerta dopo la pandemia di Covid-19. Tuttavia, osserva il “Wall Street Journal”, la recente impennata dei prezzi dell’energia e dei carburanti rischia di mantenere l’inflazione elevata. A contribuire all’aumento dei prezzi è anche la forte ripresa del mercato del lavoro negli Stati Uniti, con 1,6 milioni di posti di lavoro aperti negli ultimi tre mesi e un sostanziale incremento degli stipendi. Nel complesso l’economia Usa è cresciuta lo scorso anno del 5,5 per cento, al ritmo più alto registrato dal 1984. (Nys)