Malta: presidente Parlamento Ue Metsola a La Valletta incontra presidente Vella

- E' bello tornare a Malta: lo ha scritto su Twitter la presidente del Parlamento europeo, la maltese Roberta Metsola, diffondendo una foto dell'incontro di oggi a La Valletta con il presidente George Vella. Al centro del colloquio, come indicato dalla presidente, "il futuro dell'Europa ed il ruolo del Parlamento europeo nell'aiutare le persone - ed in particolare i giovani in questo anno dedicato a loro - nel forgiare i prossimi passi nel nostro progetto comune". Secondo quanto riferisce il portale d'informazione "The Times of Malta", Metsola è stata accolta da un bagno di folla a La Valletta per la sua prima visita nel suo Paese d'origine dall'elezione come presidente del Parlamento europeo a gennaio. "E' importante per il Parlamento europeo che raggiungiamo le persone in tutti gli Stati membri e riavviciniamo il progetto europeo. Questo è lo scopo della mia visita a Malta", ha dichiarato Metsola aggiungendo una "nota personale". "Non potrei essere più lieta di venire a Malta e Gozo in visita ufficiale", ha detto.(Res)