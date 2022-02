Imprese: Unione artigiani, al via tavolo con Comune per meno burocrazia e reti di micro-aziende nei quartieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Snellire le procedure burocratiche, creare reti di micro-imprese nei quartieri, rilanciare l'artigianato tra i più giovani. Nasce con questi primi obiettivi il tavolo Comune-Artigiani, a lungo atteso dalla associazioni che rappresentano le 26mila imprese del settore attive in città. L'annuncio arriva a seguito dell'incontro tra i dirigenti dell'Unione Artigiani e CNA e l'assessore comunale allo sviluppo economico e politiche del lavoro, Alessia Cappello, avvenuto oggi nella sede di Unione Artigiani di via Doberdò. "Contiamo di aprire finalmente insieme una grande stagione di rilancio per l'artigianato milanese - commentano Stefano Fugazza e Matteo Reale, rispettivamente presidente di Unione Artigiani e Cna - il nostro settore, con gli aiuti mirati e la regia comunale ha grandi margini di crescita in questa città". "Ho raccolto l'invito di Unione Artigiani e CNA a essere qui oggi - ha detto l'assessora Cappello - e sono d'accordo nell'istituire un tavolo permanente per affrontare insieme tutte le tematiche che quotidianamente ci riguardano".(Com)