Ucraina: ministro Difesa, ci sia dura reazione internazionale a blocco russo Mar Nero e d'Azov

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Le acque internazionali del Mar d'Azov e del Mar Nero sono bloccate dalla Russia, i partner di Kiev hanno dato una forte risposta a Mosca fornendo armi all'Ucraina, ora ci aspettiamo da loro una dura reazione unitaria. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa ucraino, Oleksiy Reznikov, sul proprio profilo Twitter, aggiungendo che "quando le navi russe non riusciranno ad entrare nei porti internazionali, capiranno il prezzo della loro impudenza". Mosca ha dichiarato chiuse due aree del Mar Nero e una nel Mar d'Azov per le esercitazioni militari in corso dal 13 al 19 febbraio. Il ministero degli Esteri ucraino ha definito la decisione di bloccare queste acque come parte della guerra ibrida della Russia contro Kiev, osservando che "la copertura senza precedenti delle manovre rende praticamente impossibile la navigazione in entrambi i mari". Secondo il dicastero si tratta di una complicazione significativa e ingiustificata del trasporto marittimo internazionale, in particolare del commercio, che può causare "complesse conseguenze economiche e sociali, soprattutto per i porti dell'Ucraina". (Rum)