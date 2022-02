Speciale energia: Aramco riprende colloqui su progetto di raffinazione petrolio in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica nazionale dell'Arabia Saudita, Saudi Aramco, ha ripreso le discussioni su una joint-venture per costruire un complesso di raffinazione e petrolchimico da 300 mila barili al giorno nel nord-est della Cina. Lo hanno riferito fonti informate citate dal portale informazione economico "Attaqa". Il colosso petrolifero saudita, spiega il sito web, sta cercando di trarre vantaggio dagli alti prezzi del petrolio e dall'aumento della domanda di derivati del petrolio in una delle sue più importanti destinazioni di esportazione. “I dettagli relativi alle partecipazioni in joint venture, alla tecnologia di produzione e alle vendite dei prodotti saranno discussi dopo la ripresa dei colloqui", ha affermato una delle fonti, aggiungendo che c'è ancora molta strada da fare prima della firma definitiva. Saudi Aramco aveva raggiunto un accordo con il gruppo cinese Northern Industries Norinco e Panjin Sensen durante una visita del principe ereditario saudita Mohamed bin Salman a Pechino nel febbraio 2019, per formare la Huajin Aramco Petrochemical Company e costruire un complesso integrato di raffinazione e petrolchimico con investimenti di 10 miliardi di dollari nella città di Panjin. Aramco si è ritirata dalla joint venture nell'agosto 2020, quando i prezzi internazionali del petrolio sono crollati a causa dello scoppio della pandemia di Covid-19. (Res)