Speciale energia: Regno Unito, "Financial Times", importazioni gas saliranno a 70 per cento nel 2030

- Le importazioni di gas del Regno Unito saliranno al 70 per cento entro il 2030. È quanto ha determinato un'analisi condotta dal quotidiano finanziario "Financial Times". La ricerca sottolinea come il Paese dovrà fare sempre più affidamento sulle forniture dall’estero mentre il governo è alle prese con le pressioni degli ambientalisti per fermare le estrazioni nazionali. Già ora il Regno Unito importa più di metà del suo gas da Paesi come la Norvegia, il Qatar e la Russia, una quota che è destinata a crescere, secondo l’analisi. Secondo le previsioni dell’Autorità britannico per il petrolio e il gas, nel 2040 il Regno Unito potrà soddisfare la domanda di gas attraverso la produzione interna soltanto per il 20 per cento, percentuale che nel 2050 scenderà al 15 per cento. Negli ultimi mesi, il governo di Londra è stato messo sotto pressione a causa dei crescenti prezzi del gas e dell'energia elettrica che gravano sui consumatori. I ministri hanno anche resistito alle continue richieste di sospensione di molte delle attività di trivellazione nel Paese, pur concedendo che le future concessioni petrolifere e di gas saranno sottoposte a un controllo di "compatibilità climatica". (Rel)