Speciale energia: Uecoop, con caro bollette 2022 a rischio per un'azienda su quattro

- Per oltre un’azienda su quattro (27 per cento) il caro energia rischia di far saltate i piani di sviluppo del 2022, mettendo una seria ipoteca sulla crescita del Paese in termini di economia e lavoro. È quanto emerge dall’indagine dell’Unione europea delle cooperative realizzata a livello nazionale in riferimento agli aiuti di ampia portata annunciati dal presidente del Consiglio per famiglie e imprese mentre la ripresa post-Covid dell'Europa rallenta e il rischio è che il Pil, per l'eurozona e per i principali Paesi membri, possa restare sotto il quattro per cento a fine anno secondo le previsioni invernali della Commissione Ue. Il caro energia - continua Uecoop - sta squilibrando tutti i parametri economici nei contratti per la fornitura di beni e servizi o per la gestione di attività sociali, assistenziali ed educative con la rete delle 80 mila cooperative italiane che a livello nazionale impiegano oltre un milione di persone dalla salute al sociale, dai servizi alla logistica, dal turismo all’alimentare, dalla scuola allo sport fino agli spettacoli. Con l’85 per cento delle merci che viaggia su strada – evidenziano - il caro prezzi minaccia anche le catene di approvvigionamento considerato che la benzina ha sfondato i due euro al litro con aumenti a due cifre per il pieno al distributore. (Com)