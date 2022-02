Speciale energia: Moldova, premier romeno Ciuca esprime vicinanza nel quadro della crisi energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania assicura vicinanza alla Moldova nel contesto della crisi energetica. Lo ha detto il premier romeno, Nicolae Ciuca, in un'intervista al portale "deschide.md". A Chisinau si terrà la riunione congiunta dei due governi moldavo e romeno. "Dobbiamo dire molto chiaramente che veniamo a Chisinau con un importante bagaglio di documenti da firmare tra i vari ministeri dei Trasporti, delle Infrastrutture e dell'Energia, la cooperazione a sostegno della strada europea della Moldova, la configurazione di un nuovo pacchetto di assistenza a fondo perduto", ha detto Ciuca. "Stiamo tutti vedendo come i prezzi dell'energia siano aumentati drammaticamente, anche a causa della manipolazione del mercato e dell'azione diretta della Federazione Russa, che ha introdotto turbolenze nel mercato europeo in vista dell'autorizzazione del gasdotto Nord Stream 2", ha continuato. (Rob)