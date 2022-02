Speciale energia: Italia-Russia, ambasciatore Razov, incontro fra Putin e imprenditori italiani molto costruttivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro fra il presidente russo, Vladimir Putin, e i principali imprenditori italiani è stato molto concreto ed è durato due ore e mezzo: si è svolto un dialogo costruttivo sui principali indirizzi della cooperazione commerciale. Lo ha detto l’ambasciatore russo in Italia, Sergej Razov, in un’intervista all’agenzia di stampa “Ria Novosti”. “Com’è noto, la cooperazione nel settore energetico è la base della nostra interazione. Il presidente ha assicurato ancora una volta i partner italiani sull'affidabilità delle forniture energetiche russe all'Italia. Ha sottolineato il fatto che, grazie ai contratti a lungo termine in essere, l'Italia acquista il gas russo a prezzi inferiori a quelli di mercato. Putin ha inoltre rilevato che nel 2021 le forniture sono aumentate di due miliardi di metri cubi rispetto al 2020. Tra gli altri driver di crescita dello scambio commerciale bilaterale, segnalo la localizzazione della produzione di aziende italiane in Russia, la cooperazione industriale e la realizzazione di progetti congiunti nel campo dell'energia ‘verde’", ha detto Razov. Secondo l’ambasciatore, inoltre, “continua il processo di transizione dalla fornitura di prodotti con etichetta "’made in Italy’ a una maggiore cooperazione produttiva basata sul principio del ‘made with Italy’. Questo modello combina organicamente l'esperienza acquisita, la tecnologia delle aziende italiane e la produzione locale utilizzando risorse, forza lavoro e investimenti russi”. (Res)