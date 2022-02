Speciale energia: Russia-Italia, Colussi (Danieli), sviluppate soluzioni concrete su transizione energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Danieli è impegnata da diversi anni nella riduzione delle emissioni inquinanti e ha sviluppato soluzioni interessanti e concretamente applicabili per quanto riguarda la transizione energetica. Lo ha affermato il presidente di Danieli Russia, Antonello Colussi, intervenendo al terzo seminario "La cooperazione italo-russa per lo sviluppo di un'economia verde e innovativa", organizzato da Banca Intesa Russia e dalla Camera di commercio e dell'industria russa. L'imprenditore della multinazionale italiana, leader a livello mondiale nella produzione di impianti siderurgici, ha sottolineato come soltanto il 7,2 per cento delle emissioni globali di CO2 siano riconducibili alle attività delle industrie del settore. Colussi ha poi illustrato i passi che Danieli si accinge a compiere per onorare gli impegni in merito allo sviluppo sostenibile e alla transizione energetica, spiegando che nel periodo 2025-2030 è prevista l'eliminazione degli impianti di sintetizzazione degli altiforni ed una riduzione della quota di carbone utilizzata nel processo produttivo. Invece, dal 2030 al 2050, entreranno a pieno regime i forni elettrici digitali progettati da Danieli, che permettono di sfruttare direttamente le fonti di energia rinnovabili, come l'idrogeno. (Rum)