Speciale energia: Italia, previsioni economiche Ue, picco inflazione in primo trimestre 2022

- L'Italia dovrebbe raggiungere nel primo trimestre dell'anno il picco degli aumenti dei prezzi dell'energia. Questo è quanto si legge nelle previsioni economiche d'inverno della Commissione europea relative all'Italia. "Spinta dai prezzi dell'energia, l'inflazione è aumentata in modo significativo nella seconda metà del 2021 e ha raggiunto una media dell'1,9 per cento durante l'intero anno. I prezzi dell'energia dovrebbero raggiungere il picco nel primo trimestre del 2022 e sono destinati a rimanere su livelli elevati per tutto l'anno, con l'aumento dei costi dell'energia che probabilmente faranno aumentare ulteriormente i prezzi dei generi alimentari", si legge. La pressione salariale è destinata ad aumentare "solo gradualmente", poiché la maggior parte dei contratti di lavoro nel settore manifatturiero è stata recentemente rinnovata e "il mercato del lavoro continua a rimanere debole". L'inflazione dovrebbe salire al 3,8 per cento quest'anno, prima di tornare all'1,6 per cento nel 2023. (Beb)