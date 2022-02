Speciale energia: Roma, De Priamo (Fd'I), su lavori gas Laurentina disagi insostenibili, intervenire subito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- I disagi che stanno vivendo gli abitanti di Fonte Laurentina, provocati dell'interruzione dell'erogazione di gas ed energia elettrica dovuta ad una trivellazione errata di una condotta del gas, sono insostenibili. Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo. "Migliaia di famiglie sono costrette al buio e senza la possibilità di utilizzare gas e accendere i riscaldamenti. Sollecitiamo una rapida risoluzione per il ripristino di luce e gas e auspichiamo che i disagi ai cittadini e alla viabilità cessino nel minor tempo possibile", sottolinea. (Com)