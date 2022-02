Speciale energia: Russia-Italia, Zweguintzow (Enel), vogliamo anticipare obiettivo neutralità carbonica al 2040

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo del raggiungimento della neutralità carbonica dovrebbe essere raggiunto entro il 2050, ma Enel ha deciso di arrivare a questo traguardo nel 2040. Lo ha dichiarato il Direttore generale di Enel Russia, Stéphane Zweguintzow, intervenendo al terzo seminario "La cooperazione italo-russa per lo sviluppo di un'economia verde e innovativa", organizzato da Banca Intesa Russia e dalla Camera di Commercio e dell'Industria russa. Secondo Zweguintzow, poiché l'energia è il settore responsabile della maggior parte delle emissioni di CO2, bisogna procedere speditamente sul percorso della transizione ecologica. Questo processo implica innanzitutto l'abbandono graduale delle fonti più nocive, come il carbone entro il 2030, ed il gas, usato come combustibile di transizione, entro il 2040. "La transizione dipende anche dall'efficienza elettrica e dalla riduzione dei consumi", ha sottolineato Zweguintzow, ponendo l'accento sul ruolo dell'idrogeno. "Enel Russia è l'unica impresa russa che al momento sviluppa la tecnologia dell'idrogeno verde, ottenuto dall'energia solare ed eolica", ha spiegato l'imprenditore. (Rum)