Speciale scuola: Covid, Stanzione (Garante privacy), differenziazione regime didattico deve bilanciare diritti istruzione, salute e protezione dati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La differenziazione del regime didattico in base all’avvenuta immunizzazione da Covid-19 sottende un complesso bilanciamento tra diritto all’istruzione, diritto alla salute e diritto alla protezione dei dati personali. Lo ha detto il Garante per la protezione dei dati personale, Pasquale Stanzione, nel corso dell’audizione in videoconferenza, presso la commissione Affari sociali della Camera, nell’ambito dell’esame del disegno di legge di conversione del decreto n. 1 del 2022 riguardante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza Covid-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. “Tale disciplina - ha proseguito il Garante - sottende la conoscenza da parte delle istituzioni scolastiche della condizione di vaccinazione o guarigione degli studenti da ammettere in presenza”. L’analisi deve concentrarsi sul fatto che “i dati sensibili siano trattati nella misura strettamente indispensabile alla verifica delle condizioni per l’ammissione alla scuola in presenza”, ha spiegato Stanzione. A tal fine, si potrebbero prevedere delle “integrazioni al decreto per garantire in maniera più certa la minimizzazione del trattamento e il suo impatto sulla privacy”, ha spiegato. Nel decreto andrebbe dunque previsto - ha concluso - che la verifica del possesso dei requisiti di accesso sia eseguita solo per il periodo previsto dalla legge, quindi dieci giorni, secondo modalità che assicurino la sicurezza e l’integrità dati, e che il controllo del green pass sia effettuato da parte di personale autorizzato e istruito a scopo, escludendo poi la conservazione della documentazione. (Rin)