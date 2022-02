Speciale scuola: sanità, Bambino Gesù, quasi 4 mila insegnanti e ragazzi formati per gestire crisi epilettiche in classe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi 4 mila insegnanti, operatori scolastici e studenti formati; circa cento istituti di Roma e provincia in grado di gestire le crisi convulsive in classe, riducendo drasticamente le chiamate d'emergenza al 112 e gli accessi non necessari al Pronto Soccorso. Sono i risultati di "La scuola non ha paura delle crisi", progetto di formazione avviato nel 2016 dall'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù in collaborazione con la Lega Italiana Contro l'Epilessia (Lica). Durante la pandemia Covid-19 l'attività educativa a cura del personale specializzato del Bambino Gesù è proseguita senza interruzioni con incontri sia in presenza che a distanza. (Com)