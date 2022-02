Speciale scuola: Fd'I, bene Bianchi e Sasso su circolare Giorno del ricordo, lo avevamo chiesto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Finalmente è stata emanata la circolare per il Giorno del ricordo da parte del ministero dell'Istruzione in merito alle iniziative che saranno promosse nelle scuole. Viene dato seguito alla risoluzione, a prima firma Frassinetti, approvata dalla VII commissione in maniera unitaria. Ringraziamo il ministro Bianchi e il sottosegretario Sasso per aver dato seguito al nostro appello. Ora, per tutto il mese in corso, siano garantite iniziative e incontri con gli esuli, per sentire dalla viva voce degli esuli la tragedia delle foibe, o con interpreti come Cristicchi, con 'Magazzino 18' - dichiarano in una nota gli esponenti di Fratelli d'Italia Federico Mollicone e Paola Frassinetti, rispettivamente capogruppo in VII commissione Scuola e vicepresidente della VII commissione Scuola -. Ora si garantisca la trasmissione al Parlamento di dati specifici sulle iniziative promosse, verificando anche, come indicato dalla risoluzione stessa, che siano gli esponenti delle associazioni degli esuli a portare avanti le memoria di ciò che è avvenuto. I presidi diano attuazione, escludendo qualsiasi forma di negazionismo e revisionismo come avvenuto a Verona, dove in una conferenza in un istituto superiore allo 'storico' Eric Gobetti, che minimizza, giustifica e riduce i massacri delle foibe, sono state affiancate le voci autorevoli di Biloslavo e Briani". (Com)