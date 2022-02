Speciale scuola: Parrucci, a Marino studenti tornino a scuola, vicino al comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è stata grande confusione nella gestione della problematica che riguarda l'Istituto Mercuri di Marino. Con la nuova amministrazione comunale, abbiamo messo in chiaro l'iter da seguire per consentire, oltre al ritorno degli studenti nel loro territorio, anche una migliore gestione logistica". Lo dichiara in una nota il consigliere delegato alle Scuole di Città metropolitana di Roma Capitale, Daniele Parrucci. "L'incontro con il sindaco di Marino, Stefano Cecchi, ha chiarito molti dei dubbi che avevamo previsto, ovvero che la destinazione provvisoria dei moduli per la scuola, era stata individuata, dalla precedente amministrazione, in terreni di proprietà privata. Tutto questo ci impediva di agire in maniera veloce ed efficace, per cui grazie alla disponibilità del primo cittadino sono state messe a disposizione due aree sulle quali stiamo in queste ore stiamo valutando la fattibilità", spiega Parrucci. (Com)