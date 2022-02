Speciale energia: Lazio Savoriti (Unindustria), più infrastrutture e formazione per far ripartire le industrie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Savoriti, "Il caro delle materie prime sta pesando molto sul settore dell’edilizia dove i prezzi cambiano, verso l’alto, anche quotidianamente. Anche l’energia sta causando grosse difficoltà, ci sono settori piegati in due, come il cartario e il siderurgico, parliamo del 30, 40 o 50 per cento di costi in più che per molti sono insostenibili. Oggi continuiamo il dialogo con le istituzioni ma dovremmo iniziare ad avere una visione nazionale perché siamo un paese altamente industrializzato ed è ora che l’energia ce la produciamo da soli, non possiamo dipendere più da altri. Nella Regione Lazio c’è un solo termovalorizzatore, e non è possibile, in una provincia come Bolzano o altre città dove ce ne sono più di due, la qualità dell’aria è molto più alta e soprattutto tenuta continuamente sotto controllo. Dobbiamo avere il coraggio di produrre energia con tutte le nuove tecnologie a nostra disposizione come, ad esempio, le energie rinnovabili o nucleare, altrimenti difficilmente risolveremo il problema dell’aumento dei costi". (Rer)