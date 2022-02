Galles: premier Drakeford positivo al Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Galles Mark Drakeford è risultato positivo al coronavirus e è posto in isolamento. È quanto comunicato dal governo gallese nelle scorse ore. La notizia arriva alla vigilia dell'annuncio del premier delle ultime revisioni alle misure restrittive anti Covid, in programma appunto per domani. Al suo posto, la conferenza stampa verrà tenuta dal ministro dell'Economia Vaughan Gething. Il premier "si sta auto-isolando e sta lavorando a distanza", ha fatto sapere un portavoce di Drakeford. (Rel)