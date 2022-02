Speciale difesa: Usa-Colombia, sottosegretaria Nuland, preoccupati per influenza russa al confine con Venezuela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dichiarazione segue l'incontro tenuto lo scorso 7 febbraio tra l’ambasciatore russo in Colombia, Nikolái Karlovich Tavdumadze, la vicepresidente e ministra degli Esteri Marta Lucía Ramírez e il ministro della Difesa Diego Molano. Il governo della Colombia ha chiesto alla Russia di garantire che gli armamenti russi che arrivano in Venezuela attraverso la cooperazione militare non finiscano nelle mani dei gruppi illegali che delinquono alla frontiera o vengano utilizzati per “aggredire un paese della regione o destabilizzarlo”. (Mec)