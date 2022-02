Speciale difesa: Bielorussia-Russia, esercitazioni antiterrorismo in teatro urbano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari di Russia e Bielorussia hanno svolto attività di rilevamento e neutalizzazione di formazioni armate illegali in aree urbane durante le esercitazioni congiunte "Risolutezza Alleata 2022" nel campo di addestramento di Obuz-Lesnovskij. Lo ha riferito il ministero della Difesa della Federazione Russa, secondo cui “durante le attività di addestramento, i militari hanno condotto delle attività mirate all'identificazione di potenziali luoghi per posizionare trappole e ordigni esplosivi improvvisati. Le esercitazioni sono state completati con l’utilizzo di armi da fuoco leggere", ha riferito il ministero. Per simulare lo svolgimento delle operazioni in un teatro urbano, nel campo di addestramento sono stati allestiti dei simulacri di edifici e altre infrastrutture tipiche di un centro cittadino, riferisce inoltre il dicastero russo. (Rum)