Speciale difesa: dipartimento di Stato Usa, pronti a rafforzare resilienza della Romania di fronte a minaccia russa in Ucraina

- Gli Stati Uniti sono impegnati ad aiutare a rafforzare la resilienza della Romania di fronte agli effetti della potenziale azione militare russa in Ucraina e stanno valutando tutti gli scenari, inclusa un'eventuale crisi energetica o dei rifugiati ucraini nel Paese. Lo ha detto a Bucarest Derek Cholletin, il consigliere capo del segretario di Stato Usa, Antony Blinken, in un incontro con un gruppo di giornalisti romeni durante una visita in Romania. "Abbiamo una serie di preoccupazioni per una potenziale escalation della crisi ucraina, dalla più piccola alla più grande. Sono convinto che il governo romeno comprenda le sfide. Noi negli Stati Uniti lo facciamo. E ci impegniamo a lavorare insieme sui piani di emergenza e, se ciò accade, a lavorare insieme per affrontarli", ha detto Chollet. (Rob)