Speciale difesa: Indonesia-Francia, firmato contratto per vendita a Giacarta dei primi 6 Rafale su una commessa di 42

- L'Indonesia ha firmato un contratto per l'acquisizione di sei aerei francesi Rafale nell'ambito di una commessa che prevede complessivamente 42 caccia. Lo ha annunciato il ministro indonesiano della Difesa, Prabowo Subianto dopo un incontro avvenuto a Giacarta co l'omologa francese Florence Parly. "Il nostro partenariato strategico beneficerà dell'approfondimento delle nostre relazioni di difesa. La Francia è fiera di contribuire alla modernizzazione delle forze armate del nostro partner che svolge un ruolo chiave nell'Asean e nell'Indopacifico", ha affermato Parly in un tweet. (Frp)