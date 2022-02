Speciale difesa: Indonesia, Giacarta, intesa tra ministri Difesa per cooperazione nel campo dei sottomarini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Indonesia si è impegnata a cooperare con l'industria della difesa della Francia "nel settore dei sottomarini", un'area particolarmente sensibile dopo la cancellazione da parte dell'Australia di un contratto multimiliardario con Parigi per l'acquisto di sottomarini d'attacco. Lo ha annunciato tramite un messaggio sul suo profilo Twitter la ministra della Difesa francese Florence Parly, che si trova in visita ufficiale a Giacarta. L'Indonesia ha siglato un accordo con la Francia per l'acquisto di sei caccia Rafale, parte di un ordine più ampio che dovrebbe ammontare complessivamente a 42 velivoli. Lo ha annunciato il ministro della Difesa indonesiano, Prabowo Subianto: "Abbiamo concordato l'acquisto di 42 Rafale. Il contratto firmato è per i primi sei, ne seguiranno altri 36", ha detto il ministro. Come ricordato dalla ministra francese Parly, 'Indonesia è il secondo Paese dell'Asia-Pacifico dopo l'India ad acquistare aerei da combattimento Rafale prodotti da Dassault Aviation. (Fim)