Speciale difesa: Copasir, Urso, approvata Relazione annuale, Parlamento avvii discussione su sicurezza nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La rete di corrispondenti di Nova è diventata un importante riferimento per molti operatori, del mondo della comunicazione e di quello produttivo" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- In conclusione non è possibile fare a meno di rilevare che nonostante le precedenti relazioni annuali abbiano fornito analisi e valutazioni di indubbio rilievo, spesso anticipando minacce, difficoltà ed esigenze che nel corso degli anni successivi si sono affermate e consolidate, appare singolare e nel contempo preoccupante che in nessun caso vi sia stato un seguito effettivo di tali risultante davanti al Parlamento, attraverso lo sviluppo di un dibattito da considerarsi essenziale e doveroso quando concerne il bene cruciale della 'salus rei publica'.È quanto si legge nella relazione annuale del Copasir. "Una mancanza che, in verità, appare ancora più seria se si considera che anche la stessa relazione annuale scritta che il governo trasmette al Parlamento sulla politica dell'informazione per la sicurezza e sui risultati ottenuti, ai sensi dell'articolo 38 della legge 124 del 2007, non ha mai generato alcun approfondimento nelle Aule parlamentari. Per questa ragione, nella Relazione si auspica e si formula il forte invito affinché insieme alla relazione presentata dal governo si possa dare luogo a una vera e propria sessione parlamentare che, sulla falsariga di quanto accadde per l'amministrazione della giustizia oggetto a sua volta nel 2005 di una apposita relazione al Parlamento, si avvii una discussione di valore sul tema della sicurezza nazionale, nelle sue varie declinazioni e che si concluda, dopo un iter parlamentare ben definito, anche con specifici strumenti di indirizzo e di proposta con il concorso delle forze politiche e del governo". Nel periodo considerato dalla Relazione annuale si evidenzia infine che sono state fatte tre Relazioni tematiche al Parlamento (Sulla disciplina per l'utilizzo dei contratti secretati, anche con riferimento al noleggio dei diversi sistemi di intercettazione, Su una più efficace azione di contrasto al fenomeno della radicalizzazione di matrice jihadista, Sulla sicurezza energetica nell'attuale fase di transizione ecologica) e ne sono state attivate altre tre che si concluderanno nelle prossime settimane (Su dominio aerospaziale quale nuova frontiera della competizione geopolitica; Sulle prospettive di sviluppo della difesa comune europea e della cooperazione tra i servizi di intelligence; Sulle modalità per attuare la desecretazione degli atti e migliorarne l'accesso e la conservazione). Si sono svolte, inoltre, 61 audizioni di ministri, direttori del Comparto intelligence, Autorità e vertici delle Forze dell'Ordine e delle Forze Armate, operatori economici e autorità di regolamentazione; sono state fatte 65 richieste informative, di cui 12 alle Procure; sono stati acquisiti 282 documenti di cui 36 dalla Presidenza, 116 dall'Autorità delegata del Consiglio e otto dalle Procure. (Rin)