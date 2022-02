Speciale difesa: Italia-Russia, Copasir, caso Biot chiaro esempio dei metodi dell'intelligence di Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Il caso di spionaggio che ha coinvolto il capitano di fregata Walter Biot, accusato di spionaggio per conto della Russia, è un chiaro esempio dei metodi utilizzati dai servizi d’intelligence di Mosca. È quanto si legge nella relazione annuale del Copasir. “Il Comitato ha approfondito la vicenda riguardante il capitano di fregata Walter Biot, in servizio presso lo Stato maggiore della difesa, che ha trafugato documentazione classificata consegnandola all'officer del Gru (Servizio di intelligence militare), Dmitrij Ostroukhov, in cambio di somme di denaro. La vicenda è un chiaro esempio del metodo di avvicinamento a soggetti appetibili operato dai servizi russi che è caratterizzato soprattutto nello status degli officer presenti nei vari Paesi occidentali, i quali sono tutti o quasi tutti coperti da status diplomatico e in genere tendono a infiltrare le istituzioni”, si legge nella relazione. Questi soggetti “cercano anche aspetti economici, sebbene in termini forse un po' più residuali rispetto ai cinesi, ma sono soprattutto orientati alla ricerca informativa nell'ambito istituzionale, grazie anche al loro status, che li porta ad avere delle frequentazioni pubbliche”, si legge inoltre nel documento redatto dal Copasir. (Res)