Ucraina: Meloni, allarme categorie su caro materie prime agricole

- Fratelli d'Italia raccoglie l'allarme lanciato dalle categorie sull'aumento dei costi delle materie prime agricole, a partire dal grano e dai cereali, che sta facendo schizzare i prezzi dei beni di prima necessità come pane e pasta. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni che aggiunge: "Al caro energia si aggiunge l'effetto della crisi ucraina: Mosca e Kiev sono infatti tra i principali esportatori al mondo e l'Italia importa dall'estero oltre il 60 per cento del proprio fabbisogno di grano". "Fd'I chiede al governo di intervenire su questo fronte, in particolare per difendere il potere d'acquisto delle famiglie italiane, già piegate da due anni di pandemia e dalla crisi economica", conclude.(Rin)