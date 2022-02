Milano: Granelli, negli ultimi mesi 50 allontanamenti dalla loggia dei Mercanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I progetti sull'illuminazione e la videosorveglianza nella loggia dei Mercanti si uniscono "a un intervento di presidio del territorio con un servizio congiunto organizzato con prefettura e questura che si svolge qui, in particolare il venerdì, il sabato e la domenica". Lo ha detto l'assessore alla Sicurezza Marco Granelli, parlando con i cronisti al termine del sopralluogo che si è svolto questa mattina in piazza dei Mercanti, e sottolineando che "negli ultimi mesi siamo arrivati a 50 allontanamenti, mentre nelle ultime settimane abbiamo fatto anche interventi con un arresto e sette daspo legati a queste località". Durante il sopralluogo di stamattina l'assessore ha spiegato che questo servizio "sta dando risultati e agisce su due linee: quella della presenza della polizia locale e delle forze dell'ordine che si alternano secondo schema organizzato", quindi dando "una maggiore percezione sicurezza", e quella della "verifica delle persone presenti", utile per capire i comportamenti di chi frequenta il luogo. "Questo permette anche di cogliere in flagranza alcuni reati" ha aggiunto. (Rem)