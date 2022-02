Aerospazio: Spagna, incontro tra premier Sanchez ed Ad Airbus Faury a Madrid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha tenuto una riunione di lavoro a Madrid con l'amministratore delegato di Airbus, Guillaume Faury, in cui hanno effettuato una revisione esaustiva dei principali programmi aeronautici e di difesa sviluppati congiuntamente, così come le aree di collaborazione e reciproco interesse. Secondo quanto ha riferito l'esecutivo in un comunicato, alla riunione, la terza al più alto livello tra il governo e ed Airbus dal 2020, hanno partecipato la ministra della Difesa, Margarita Robles, la ministra dell'Industria, del Commercio e del Turismo, Reyes Maroto, e la ministra della Scienza, Diana Morant, così come il sottosegretario generale per gli Affari economici e G20, Manuel de la Rocha, e il direttore del dipartimento di sicurezza nazionale, Miguel Ángel Ballesteros. (segue) (Spm)