Aerospazio: Spagna, incontro tra premier Sanchez ed Ad Airbus Faury a Madrid (2)

- L'imminente lancio del progetto strategico aerospaziale nell'ambito del Piano per la ripresa e resilienza (Pnrr) contribuirà al posizionamento internazionale della Spagna per competere nel settore spaziale. "Sia il governo che l'azienda considerano essenziale rafforzare i programmi congiunti di ricerca e sviluppo industriale nel Paese iberico. Tra le altre questioni, l'incontro ha affrontato il futuro dello stabilimento Airbus di Puerto Real (Cadice) e la situazione occupazionale dell'azienda in Spagna. Dall'inizio della pandemia, il governo ha fatto uno "sforzo straordinario", si evidenzia nel comunicato, per sostenere il settore aerospaziale, dove Airbus è un partner chiave. L'azienda ha segnalato la sua volontà di aumentare il suo impegno in ricerca e sviluppo nei programmi strategici per il futuro in Spagna legati alla riduzione delle emissioni e la successiva decarbonizzazione del trasporto aereo. (Spm)