Regno Unito: commissaria polizia metropolitana Londra smentisce voci sulle sue dimissioni

- La commissaria della polizia metropolitana di Londra (Met), Cressida Dick, non ha "assolutamente alcuna intenzione" di dimettersi. È quanto ha affermato lei stessa ai microfoni dell'emittente "Bbc Radio London", sottolineando di voler sradicare il "comportamento disgustoso" all'interno del Met. Dick ha fatto riferimento a quanto scoperto dall’organo di controllo della polizia, ovvero episodi di misoginia, discriminazione e molestie. La commissaria si è detta "furiosa" per quanto emerso dal rapporto. Nel frattempo, il sindaco di Londra Sadiq Khan ha chiesto a Dick di rendere noto entro pochi giorni o settimane il suo piano per recuperare la fiducia nella polizia metropolitana. In merito alla richiesta di Khan, la commissaria ha affermato di essere "altamente responsabile" e di “fare del suo meglio". (Rel)