India: violenze Lakhimpur Kheri, libertà su cauzione per il principale accusato

- L’Alta corte di Allahabad, nello Stato indiano dell’Uttar Pradesh, ha concesso la libertà su cauzione ad Ashish Mishra, arrestato per le violenze di Lakhimpur Kheri dello scorso ottobre e figlio del sottosegretario all’Interno del governo centrale Ajay Kumar Mishra Teni. L’ordine di scarcerazione dietro versamento di un deposito di denaro, firmato dal giudice Rajiv Singh, è stato emesso oggi. La corte si era riservata il giudizio il 18 gennaio e ha preso la decisione nel giorno dell’inizio delle elezioni per il rinnovo dell’assemblea legislativa statale. Il 3 ottobre a Tikunia, nel distretto di Lakhimpur Kheri, era stata organizzata una protesta contro la riforma del commercio agricolo (poi revocata), in concomitanza con una visita del vicecapo del governo statale, Keshav Prasad Maurya, e del sottosegretario Mishra. Quattro agricoltori che manifestavano e un giornalista morirono investiti da un’auto e altre tre persone del convoglio del sottosegretario nelle violenze esplose dopo il presunto incidente. Successivamente sono state arrestate 13 persone, tra i quali Ashish Mishra, sospettato di essere stato alla guida dell’auto, ed emesse imputazioni per 20 con vari capi d’accusa, tra i quali sommossa, guida avventata, omicidio e associazione a delinquere. (segue) (Inn)