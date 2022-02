Sicilia: presentata oggi campagna di informazione alla lotta al caporalato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Diritti negli occhi" è la campagna di informazione e sensibilizzazione contro lo sfruttamento dei lavoratori stranieri in agricoltura, promossa dalla Regione Siciliana, nell'ambito del progetto Supreme Italia, e presentata questa mattina a Palazzo Orléans dal presidente della Regione, Nello Musumeci, e dall'assessore regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Antonio Scavone, presente la dirigente dell'Ufficio speciale Immigrazione, Michela Bongiorno. Lo ha comunicato attraverso una nota la Regione Sicilia. "Siamo orgogliosi di presentare questa campagna di comunicazione - ha dichiarato il presidente della Regione, Musumeci - un'iniziativa di grande significato sociale. La nostra Isola, per le sue specificità, non è solo una terra in cui la devianza giovanile e la marginalità raggiungono livelli molto alti, ma è anche terra di approdo di tanti nostri fratelli disperati convinti di trovare qui l'Eldorado. Attraverso immagini semplici, sobrie, essenziali, i cui protagonisti non sono figuranti ma donne e uomini che sulla loro pelle vivono ogni giorno la dura realtà del lavoro nei campi, vogliamo lanciare un messaggio - che è soprattutto un forte appello - per il rispetto dei diritti dei braccianti e perché il fenomeno dello sfruttamento lavorativo venga definitamente debellato". (Ren)