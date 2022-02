Lazio: Vincenzi (Pd), consiglio approva legge per tutela della Blue economy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato una legge per la tutela della Blue Economy. Cosa si intende con questo termine? Parliamo di un modello economico circolare, sostenibile e innovativo di produzione e consumo che, in sinergia con l'ecosistema acquatico, valorizza attività e risorse collegate al mare, ai fiumi, ai laghi e alle coste. L'economia dei nostri territori marittimi è uno dei settori più importanti per lo sviluppo della nostra Regione. È fondamentale la formazione di nuove figure professionali, al fine di diventare sempre più competitivi, anche con gli altri territori regionali. Ringrazio le consigliere e I consiglieri di maggioranza e opposizione per il lavoro svolto". Così in una nota Marco Vincenzi, Presidente del Consiglio regionale del Lazio. (segue) (Com)