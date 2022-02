Lazio: Vincenzi (Pd), consiglio approva legge per tutela della Blue economy (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione riconosce il ruolo strategico della Blue Economy e promuove politiche formative, di crescita occupazionale e di sviluppo economico dei diversi settori di attività. Con la legge si favorisce il processo di formazione del personale e l'inserimento nel mondo del lavoro di figure professionali innovative richieste dal particolare tipo di economia. Importante poi la cooperazione tra soggetti pubblici e privati, attuata soprattutto attraverso la creazione della Rete regionale sulla Blue Economy. Al centro del provvedimento c'è anche la tutela dell'ambiente, con incentivi ai pescherecci che recuperano plastica in mare", continua Vincenzi. "La Regione Lazio interviene a sostegno delle università per finanziare la ricerca nel settore, con interventi finalizzati al potenziamento e allo sviluppo dei programmi di ricerca e innovazione. Per la realizzazione dei diversi interventi la Regione approva il Programma triennale della Blue Economy, nel quale si individuano le principali strategie per il periodo temporale di riferimento", conclude il presidente del consiglio regionale. (Com)