Burkina Faso: Consiglio costituzionale, Damiba "presidente" del Paese dallo scorso 24 gennaio

- Il Consiglio costituzionale del Burkina Faso ha annunciato ufficialmente la nomina del leader golpista Paul-Henri Sandaogo Damiba a "presidente" del Paese. In un comunicato, l'organismo sottolinea che sulla base di una decisione notificatagli ieri “il sig. Paul-Henri Sandaogo Damiba, tenente colonnello delle Forze armate nazionali, presidente del Movimento patriottico per la salvaguardia e la restaurazione (Mpsr, la giunta militare al potere, ndr), è presidente del Faso” dallo scorso 24 gennaio. La nota fa seguito al colpo di Stato avviato lo scorso 23 gennaio con l'ammutinamento di gruppi di militari in diverse basi del Paese e culminato con la deposizione del presidente Roch March Christian Kaboré, annunciata in diretta televisiva dallo stesso Damiba. In seguito al golpe la Commissione dell'Unione africana e la Comunità dei Paesi membri dell'Africa occidentale (Cedeao) hanno deciso di sospendere la partecipazione del Burkina Faso agli organismi regionali. (segue) (Res)