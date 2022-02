Burkina Faso: Consiglio costituzionale, Damiba "presidente" del Paese dallo scorso 24 gennaio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Già lo scorso 31 gennaio la giunta militare saveva nominato il suo leader, il tenente colonnello Paul-Henri Sandaogo Damiba, come nuovo presidente ad interim del Paese e comandante in capo dell'esercito. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Burkina24", secondo cui i golpisti hanno anche licenziato il capo di Stato maggiore delle forze armate Gilbert Ouedraogo e il capo dell'agenzia d'intelligence nazionale. La giunta militare ha inoltre ripristinato la Costituzione nei suoi articoli che non mettono in discussione l'Atto fondamentale emanato in attesa dell'adozione di una Carta transitoria. L'annuncio poche ore dopo che la Commissione dell'Unione africana ha deciso di sospendere la partecipazione del Burkina Faso agli organismi regionali a seguito al colpo di Stato dello scorso 24 gennaio. Lo ha annunciato su Twitter il Consiglio per la pace e la sicurezza della Commissione Ua. "Il Consiglio decide, in linea con i pertinenti strumenti dell'Ua, di sospendere la partecipazione del Burkina Faso a tutte le attività dell'Ua fino all'effettivo ripristino dell'ordine costituzionale nel Paese", si legge nel post. (Res)