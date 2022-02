Sanità: da Roma Capitale 18 immobili per piano Lazio su ospedali e case di comunità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In linea generale "si tratta di una delibera complessa dal punto di vista tecnico - ha sottolineato l'assessore capitolino - ma è chiara e semplice dal punto di vista degli intenti. Veniamo da due anni di terribile pandemia che ha trasformato le nostre vite e le nostre abitudini. Nel Lazio, ieri, abbiamo superato in totale 10 mila morti. In questi due anni abbiamo recuperato la consapevolezza di come le istituzioni devono collaborare per garantire i diritti dei cittadini. C'è una stagione nuova a livello europeo, con il Pnrr. C'è l'esigenza - ha concluso Zevi - di riorganizzare il nostro apparato pubblico" anche nell'ottica di "garantire la salute di tutti i cittadini". (Rer)