Foibe: Bastoni (Lega), assenza Sala dimostra indifferenza per martirio nostri connazionali sul confine orientale

- "Imbarazzante l'assenza di Beppe Sala oggi in piazza della repubblica nella giornata del ricordo. Paradossale la risposta di Maran, unico rappresentante dell'amministrazione comunale, secondo il quale Sala avrebbe già presenziato l'anno scorso. Come se il ricordo fosse solo una mera necessità burocratica. Milano è ormai questa". Lo afferma Max Bastoni, consigliere regionale della Lega, partecipando alla deposizione delle corone al monumento che ricorda gli italiani assassinati in Venezia Giulia, Quarnaro e Dalmazia. (Com)