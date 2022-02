Russia: Lavrov, ministro Esteri ucraino Kuleba ha superato Goebbels in termini di propaganda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha superato l'arte di Joseph Goebbels in termini di propaganda quando afferma che Kiev non si impegnerà nel dialogo diretto con le autoproclamate repubbliche popolari del Donbass. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, al termine dei colloqui con l'omologa britannica, Liz Truss, a Mosca. Kuleba aveva detto che il dialogo con le repubbliche popolari di Donetsk (Dpr) e Luhansk (Lpr), costituite da ribelli separatisti filorussi, non è previsto negli accordi di Minsk. "Si tratta di rifiutare quanto approvato dal Consiglio di sicurezza dell'Onu, scritto nero su bianco", ha sostenuto Lavrov. (Rum)