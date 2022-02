Omicidio Cerciello Rega: pg, i due carabinieri hanno sottovalutato la situazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I due carabinieri hanno sottovalutato la situazione". Lo ha detto nella sua requisitoria il procuratore generale Vincenzo Saveriano nel corso della prima udienza del processo in corte d'assise d'appello di Roma per l'omicidio del vice brigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso a Roma nella notte tra il 25 e il 26 luglio 2019. "Il protocollo dell'arma in caso di 'cavallo di ritorno' stabilisce che può interviene personale in abito civile ma con appoggio di pattuglie, è la vittima, inoltre, che deve andare avanti" ad incontrare i malviventi. (segue) (Rer)