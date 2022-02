Omicidio Cerciello Rega: pg, i due carabinieri hanno sottovalutato la situazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo non è accaduto dato che la vittima dell'estorsione, Sergio Brugiatelli, è rimasto vicino all'auto mentre Cerciello Rega e il collega Andrea Varriale sono andati ad incontrare i due 20enni americani Finnegan Lee Elder e Christian Gabriel Natale Hjorth oggi imputati per omicidio. "Cerciello e Varriale hanno sottovalutato la situazione perché hanno pensato ad una cosa banale. 'Ma chi volete che vadano a rubare la borsa ad un poveraccio come Brugiatelli per chiedere un riscatto di 80 euro?'. Pensavano ad una quasi sorta di scherzo". (Rer)