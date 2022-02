Serbia: ambasciatore Usa Godfrey, "preoccupati" per lo stato dei media nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono "preoccupati" per la situazione relativa al settore mediatico in Serbia. Lo ha dichiarato l'ambasciatore Usa a Belgrado, Anthony Godfrey, secondo quanto riferisce l'emittente "N1". "Senza media liberi non ci sono crescita e sviluppo sostenibili, ed è per questo che siamo abbastanza preoccupati per lo stato dei media", ha affermato l'ambasciatore statunitense in un'intervista pubblicata oggi dal settimanale "Nedeljnik". Secondo Godfrey, le preoccupazioni non derivano solo dalla polarizzazione in atto, ma anche dall'utilizzo che a volte viene fatto dei media per attaccare oppositori politici e diffondere informazioni imprecise o errate. "Questo non dovrebbe essere tollerato, e non dobbiamo tollerarlo, soprattutto non in vista delle elezioni", ha detto Godfrey. (segue) (Seb)