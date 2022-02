Turismo: assessora Lazio, avviso per operatori per iniziative in Italia e all'estero opportunità unica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rafforzare le opportunità professionali e occupazionali della popolazione e delle imprese turistiche della Regione Lazio per sostenerne la competitività, garantire lo sviluppo dell'attrattività dei singoli territori e consolidare la presenza regionale sui principali mercati nazionali ed internazionali. Sono questi gli obiettivi dell'Avviso pubblicato dalla Regione Lazio finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni di interesse, da parte degli operatori turistici che operano nel Lazio, per partecipare a iniziative e manifestazioni promozionali che saranno organizzate in Italia e all'estero per tutto il 2022". Lo scrive in una nota Valentina Corrado, assessora al Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione Amministrativa della Regione Lazio. (segue) (Com)