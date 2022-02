Turismo: assessora Lazio, avviso per operatori per iniziative in Italia e all'estero opportunità unica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Abbiamo un numero elevato di operatori turistici che operano nella nostra regione, una pluralità di soggetti che contribuiscono a promuovere le bellezze territoriali, un veicolo fondamentale per l'attrattività turistica che si traduce in rilancio economico", ha affermato Corrado. "Offrire ai nostri operatori la possibilità di essere parte integrante di vetrine promozionali in Italia e all'estero significa favorire l'internazionalizzazione delle nostre imprese, sostenere la valorizzazione della nostra offerta turistica incentivando la curiosità verso gli scenari dell'intero territorio, noti e meno noti, diffondere il brand Lazio in modo efficace. Proseguiamo nell'impegno di rendere la nostra regione più competitiva e di promuovere la nostra destinazione nei luoghi di incontro tra domanda e offerta del turismo, un lavoro che coinvolge tutte le anime operanti nel settore. A tal proposito, il legame che unisce la nostra regione e la città di Roma si concretizza anche nella partecipazione congiunta alle manifestazioni fieristiche più importanti e costituisce quel valore aggiunto che testimonia quanto riteniamo fondamentale un approccio sinergico e osmotico nell'ottica di una valorizzazione territoriale", ha concludo l'assessora.