Sicurezza: Copasir, giudizio positivo attività Aise in Afghanistan, Libia e aree Medio Oriente

24 luglio 2021

- Il Copasir, “mentre ha espresso un giudizio positivo sull’attività info-operativa svolta dall’Aise in Afghanistan, Libia e nelle aree del Medio Oriente, assicurando in tali contesti un supporto costante e di rilievo, giudica necessaria una presenza maggiormente significativa anche in altri contesti di prioritario interesse nazionale”. È quanto si legge nella relazione annuale del Copasir. “Anche alla luce di tali considerazioni, il Comitato ha ritenuto opportuno richiedere all'Aise chiarimenti circa l'effettivo dispiegamento all'estero del personale della stessa Agenzia, con particolare riguardo alle presenze impiegate ed ai compiti principali che sono svolti. È stata condivisa anche con l’Autorità delegata la necessità di un ripensamento complessivo della presenza della nostra intelligence nei teatri al di fuori del territorio nazionale affinché ne venga recuperata, anche in termini squisitamente numerici, la piena operatività e funzionalità che non può essere relegata ad una pur apprezzabile azione di supporto verso le rappresentanze diplomatiche”, si legge nella relazione.(Rin)